港星廖碧兒(Bernice Liu)是選美佳麗出身，華裔加拿大籍的她，曾奪「華裔小姐」冠軍，轉戰戲劇圈後表現亮眼，其美麗模樣與開朗風格頗受觀眾喜愛，而作風洋派的她，喜歡透過各種社群媒體分享生活與創意，最近在抖音上傳了變身小短劇，然引人注目的是她一扭肩領口大開，疑似真空上陣還激凸。

廖碧兒村姑變身名模，被發現疑似真空上陣還激凸。(取材自廖碧兒抖音)

41歲的廖碧兒熱衷經營社群，且大玩抖音，完全不輸年輕人，她最近上傳了「村姑變名模」小短片，一開始紮著兩條辮子、戴著原眼鏡現身，一個跌倒後，變成了穿上金色貼身洋裝、長髮披肩的性感名模，而廖碧兒變身後，還扭動身體賣弄性感，然讓粉絲驚訝的不是她的撩人魅力，而是一個前傾露了半球，加上布料柔軟貼身，被粉絲發現她疑似激凸，裡頭什麼都沒穿。

廖碧兒先前曾分享過比基尼辣照，然這回的影片堪稱「尺度大解放」，網友大讚她外型保養得宜，這部片更是盡顯火辣性感，身材好迷人，也有人持反對意見，直呼「廖小姐，不要這樣囉」，表示真的很喜歡她這個明星，希望她別發這種影片。

(中時電子報)