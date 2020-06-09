林萱瑜（右）、曾智希新戲飾演連體嬰姊妹花。（粘耿豪攝）

王宇婕、導演馮凱為連體嬰姊妹林萱瑜、曾智希首曝光站台。（粘耿豪攝）

林萱瑜、曾智希新戲飾演連體嬰姊妹花，連衣服都要黏在一起。（粘耿豪攝）

馮凱導演暢談劇中連體嬰姊妹花。（粘耿豪攝）

新人林萱瑜演出八點檔《炮仔聲》「周家小公主」受矚目，最近在三立新八點檔《天之驕女》挑大樑，與曾智希飾演「連體嬰」姊妹花，兩人開拍一個多月來，每天真的被黏在一起超過8小時，吃飯、上廁所、換衣服、休息都要綁在一起，林萱瑜說，她前幾天右手臂突然莫名腫脹，就醫檢查才發現，因為兩人黏在一起的姿勢違反人體工學，她身體常常是歪的，長期姿勢不良導致脖子與脊椎連接的部位受到壓迫，「我真的開始去復健，每次拉脖子拉15分鐘！」曾智希則抱怨林萱瑜的右手一直放在她的左胸，很怕會變「大小奶」，林則笑回：「我是一直在幫她集中！」

《天之驕女》總導演馮凱及《炮仔聲》演員王宇婕特別現身力挺「連體嬰」的首度曝光，馮凱表示，過去不管台八、偶像劇都沒有人這樣拍過連體嬰，這次的戲劇呈現是大家想不像不到的。他透露林萱瑜及曾智希為了飾演連體姊妹吃足了苦，兩人先同居一室兩天一夜，也被安排上郎祖筠的表演課程，第一堂課郎祖筠就安排她們打躲避球，還有跳房子，就為了實際體驗連體的共同生活。馮凱強調，因為劇中爸媽就是當她們是正常小孩在養，不要悲情、也不販賣悲情、痛苦，她們只是黏在一起，劇情是要她們當正常人，不會當怪物來看待。除了兩人衣服都要特製，劇組也為她們安排了許多生活上想像得到的特殊道具，例如馬桶、洗臉台，身為戲劇新人的她們還有專屬的特殊椅子休息。

編劇也安排了連體姊妹騎摩托車、游泳及沐浴等劇情，拍攝難度都相當高，而兩人考驗最大的就是上廁所，林萱瑜表示還好兩人都不會害羞，有時出外景就找殘障廁所，林萱瑜笑說兩人現在即使裸裎相見也不會害羞了。

確定要演出《天之驕女》後，男友陳志強對她的角色很有想法，教她許多，甚至還幫女友準備許多東西，包括隨身電風扇、暖暖包、演員椅等，曾智希表示以前男友跟王宇婕拍親熱戲時，回到家都會逼她看演出影片，看到第十遍她就生氣了，以後換她把親密戲影片拿回去給男友看，林萱瑜爆料說：「智希超期待演親熱戲，她很想好好發揮一下。」

第一次演八點台劇的曾智希台語不輪轉，她在第一時間竟然去請教徵詢台語一樣不輪轉的王宇婕意見，演了幾百集《炮仔聲》王宇婕第一反應就是：「接呀！我都可以了。」還提醒她秘訣就是臉皮一定要夠厚，要像打不死的蟑螂。曾智希由於壓力很大，剛開始每天都在哭中度過。

而由於林萱瑜及曾智希雙胞胎姊妹超級撞臉，剛開始連她們都嚇一跳，林萱瑜笑說兩人身高差1公分，連鞋號都相同，導演也覺得她們氣質很相似，由於每天兩人都要被綁在一起至少八小時，所以連默契都慢慢培養出來。

(中時 )