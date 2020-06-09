受新冠肺炎疫情影響，創世基金會日前不開放家屬探視，加上活動停辦等，民眾捐款減少。新北市65間幼兒園響應「鼠報平安幸福數不完」愛心活動，小朋友完成著色祝福卡，獻給植物人及其家屬，另外捐助3000片尿布經費，讓愛心細水長流。

創世基金會受疫情影響，企業及民眾捐款減少，長期支持創世服務的三峽區育全幼兒園，聽聞募款陷入困境，發起「鼠報平安幸福數不完」愛心活動，共有65間幼兒園響應。

育全三峽幼兒園園長楊麗玲表示，「幼童就像塊海綿，除了基本教育，也希望他們從小學習，懂得關懷他人。」園方經常跟各公益單位配合，無論是義賣或小額募捐，希望鼓勵家長帶著孩子，在能力範圍內，一起參與，從小為愛扎根，循環善力，讓社會變得更友善。

創世基金會新店院院長張淑娟說，目前新店院安養62位植物人，每2小時就需更換尿布，1位院民一天至少需10片尿布，用量相當大，透過幼兒園塗鴉活動邀請孩童為愛著色，送祝福給植物人及其家屬，為安養院環境，增添一份暖意。

(中時 )