我駐日代表謝長廷針對沖繩縣石垣市議會擬將釣魚台列嶼更改行政區住址一事強調，「釣魚台的所有權是屬於台灣，這個不會改變，也不會因他們變更住址而改變。但台日中三方都主張擁有釣魚台的主權，歷史背景大家都知道，所以在主權上是各自表述，反對變更現狀。」

日本沖繩縣石垣市議會今天（9日）提案釣魚台列嶼更改行政區住址 ，22日將投票表決。謝長廷9日在東京代表處的例行記者會上說，「石垣市長有表明，此舉沒有特別的意思，主要是因為會搞混。他們好像也有同樣的名稱。」

謝長廷強調，「我們已於上周五及昨天（8日）兩次透過日台交流協會表達我們的嚴正立場及關切。雖然他們有說明，但我們的立場不變，不會因他們變更住址而影響到我們的立場。」

他指出，沖繩（石垣市）議會是地方的議會，不是重要的政策，我們雖然表達立場，但日本中央對地方議會也沒辦法，議會應該還是自治。

被問及，如果表決通過，對台日關係會不會有影響時，謝長廷表示，石垣市本來就（將釣魚台列嶼）登記為登野城，現在就加一個尖閣。這個其實是地方政府的作業，在我們的立場是有表明，但不是中央政府的決策那麼嚴重，不是現狀有很大的變化。

(中時電子報)