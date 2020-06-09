中山大學第21屆EMBA畢業獻禮，出版《勇氣的力量》新書。（中山大學第21屆EMBA提供／柯宗緯高雄傳真）

國立中山大學EMBA培育無數企業家與高階主管，是南台灣的產學合作重鎮。該校EMBA今年正式邁入第23週年，6日舉行畢業典禮。最特別的是，畢業班E21和AP107的共16位企業家，將個人勇敢突破逆境的歷程與智慧，與知識流出版社合作，將一本近期即將出版的新書樣本《勇氣的力量：16位成功翻轉人生的創業家》獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，更期許承上啟下、繼往開來，拉高EMBA的格局，幫助更多人夢想成真。

作者之一、E21班代洪聖添表示：《勇氣的力量》一書反映出本書作者艱苦創業的心路歷程，強調「走出舒適圈，讓勇氣升級，才是成功的秘訣」，因為心態決定成功與否，要想征服世界，首先征服自己。

E聯會會長鄭銀瑞表示，在逆境中邁向成功，必須靠勇氣，才能讓自己的事業更上高峰。如同臉書創辦人祖克柏在哈佛大學畢業典禮演講中所強調：「恐懼和成長是無法並存的，要有勇氣先克服恐懼，才能獲得進步」。

中山大學管理學院院長黃三益指出，過去四年EMBA校友已陸續出版《傳承‧承傳》、《平凡的力量》、《築夢的堅持》與《突破逆境，翻轉人生》四本書，並連續數週蟬聯金石堂暢銷書排行榜第一名，引為一股風潮。今年這本記載16位創業家生命故事的好書，一定會帶給我們更多啟示與典範，也是同學們獻給EMBA 23週年最佳的禮物。

中山大學EMBA執行長徐士傑指出，中山大學EMBA是全台唯一連續6年入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，不僅是台灣第一，也是唯一。其中，中山大學與上海同濟大學合辦的CSEMBA班，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。

這16位創業家包括：富山檀香董事長鄭銀瑞、上禾聯合律師事務所主持律師施秉慧、天才餐飲 THOMAS CHIEN 法式餐廳廚藝總監簡天才、立重紙業董事長薛淑真、新富聚建設總經理張夷君、人才天下總經理黃偉豪、優嘉實業總經理林育仁、啟盛交通總經理蘇淑玲、北極光電總經理陳建志、道騰國際商務中心總經理郭宏偉、協治企業執行長李佩娟、凱舟濾材董事長張敏華、廣味香董事長許秋毅、李進企業總經理李隆宇、漢德威自動化科技總經理羅偉、紅山開發工程總經理洪聖添等。

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(中時 )