封測廠超豐（2441）受惠客戶訂單持續暢旺、新冠肺炎疫情帶動急單挹注，2020年5月自結合併營收繳出「雙升」佳績，一舉衝上12.36億元，改寫歷史新高。法人看好超豐第二季營收可望挑戰新高，上半年營運暢旺，但下半年狀況仍有待觀察。

超豐公布2020年5月自結合併營收達12.36億元，較4月11.58億元次高成長6.76％、較去年同期10.15億元成長達21.74％，刷新歷史新高紀錄。累計1～5月合併營收56.67億元，較去年同期45.23億元成長25.31％，續創同期新高。

法人指出，超豐受惠終端客戶回補庫存訂單，加上遊戲機及真無線藍牙耳機（TWS）相關NOR Flash封裝訂單續強，以及疫情帶動在家工作需求，使NB等相關產品封測需求增加、並接獲醫療相關微處理器（MEMS）封裝急單，帶動今年上半年營運動能暢旺。

展望後市，超豐董事長蔡篤恭認為，國際政經局勢的不穩定性仍是全球經濟前景變數，新冠肺炎疫情發展亦造成不確定性影響。不過，目前先進製程持續發威、5G系統單晶片（SoC）加快量產時程、記憶體市況已顯好轉，將啟動半導體另一波成長。

蔡篤恭表示，超豐將隨時掌握景氣及產業變化，對產銷策略做出最佳因應，除發展先進製程、提升研發能力外，並持續開發國內外新客戶。資本支出將用於擴充封裝、測試及晶圓級封裝（WLP）產能，並提高設備產能、改善製程，使超豐營收及獲利締造新佳績。

超豐今年將持續爭取晶圓級封裝訂單，並擴增一線客戶陣容。法人看好超豐第二季營收可望挑戰歷史新高，上半年營運動能暢旺。但公司接單能見度向來較短，下半年市況及訂單能見度狀況，仍有待進一步觀察市況需求變化。

(時報資訊)