三圓建設董事長、總統蔡英文遠房表哥王光祥，日前收到2顆子彈的恐嚇包裹，警方逮捕送子彈的黎姓男子，黎男被收押後，檢方諭令共犯陳姓女子20萬元交保，檢方今首度提訊在押的黎男，訊後還押。據了解，檢警依據黎男、陳女的LINE對話，發現案發當天陳女曾開車送黎男到王的住處，因王不在家，才轉往公司。檢警發現，陳女的親屬曾與王因大陸投資案起糾紛，懷疑陳女親屬是幕後教唆者，正深入追查中。

據了解，由於陳女親屬目前人在大陸經商，檢警將等他返台後，盡速傳喚，以釐清案情。

王光祥4月間收到裝有2顆子彈的包裹，報警處理。警方4月底逮捕送子彈的黎男，黎聲稱是對王不滿，想「教訓一下」，但檢方發現黎、王並不認識，懷疑幕後有人教唆，以有共犯未到案為由，聲押黎男獲准，之後，警方再逮捕共犯陳姓女子，檢方諭令20萬元交保。

檢方5月底以證人身分傳喚王光祥說明，據了解，王認為這2顆子彈恐嚇案，不太可能與土地開發利益有關，但到底是誰在幕後教唆，他並不清楚。

據了解，因王光祥是大同市場派，大同公司將在本月底舉行股東會，因此外界猜測這起恐嚇案是否跟大同有關，但經檢警抽絲剝繭後，不排除全案與王在大陸投資案糾紛有關。

檢警詢問多名證人發現，共犯陳女的親屬，因大陸投資案與王發生糾紛，陳女親屬曾經向王嗆聲要向大同公司派爆王的料。

而且檢警發現，4月17日案發當天，黎男假裝是快遞，送子彈給王，是由共犯陳女開車搭載黎男，先到王的大安路住家，因沒人應門。黎男以LINE詢問陳女：「大安路沒有人，要不要繼續？」，陳女回：「當然要，送去南京東路公司(意指三圓建設」，黎男遂轉往三圓建設，將裝有2顆子彈的恐嚇包裹交給櫃台。

檢警今首度提訊在押的黎男，據了解，檢警提示他跟陳女之間的LINE對話，但黎交代不清，訊後還押。據了解，檢警發現，陳女、黎男等人都與王光祥不熟，因此懷疑是與王有投資糾紛的陳女親屬教唆，由於陳女親屬目前人在大陸，檢警將等他返台後傳喚說明。

(中時 )