由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，今〈9〉日官方宣告，將於6月25日晚間，首次舉辦電競規模實況賽【旗幟戰菁英賽】，現場將比照電競賽模式，由專業賽評進行賽前分析、並全程於《天堂M》粉絲團線上實況轉播。官方將於6月10日至6月17日期間，在10大區域、共82台伺服器進行菁英戰參賽資格遴選；優勝隊伍可獲得官方特別準備的豪華大獎，還有血盟團體獎、個人獎、參加獎等多項獎勵。

《天堂M》旗幟戰菁英賽，集結血盟爭奪至上榮光(圖/台灣遊戲橘子 提供)

【旗幟戰菁英賽】在世界副本「遺忘之島」共有四座插旗裝置，玩家需以血盟為單位，至少10人、上限28人，每人參賽角色Lv.80以上，共同搶佔領土並保護領旗，隨著佔領時間越長、可獲得不同經驗值BUFF效果。官方在6月10日至6月17日期間進行的菁英戰參賽資格遴選，將選出每區佔領旗幟時間最長的血盟，共有十隊名額，於6月17日《天堂M》 粉絲團18:00公布參賽血盟隊伍。此外，官方為了能讓玩家心儀但未入選的隊伍可以參與競爭，將同步於6月17日至6月19日在粉絲團舉辦投票活動，全體玩家可自由票選遺珠隊伍破例參賽！

【旗幟戰菁英賽】於6月25日20:00正式開始，獲勝條件為：時間結束有佔領旗幟的血盟為獲勝的冠軍隊伍，優勝隊伍可獲得官方特別準備的豪華大獎，還有血盟團體獎、個人獎、參加獎等多項獎勵。

歡慶端午的神祕祝福，蒐集「神秘號碼」兌換多重獎勵(圖/台灣遊戲橘子 提供)

為了迎接全新戰役，官方還同步開放【歡慶端午的神祕祝福】及第五次【試煉之塔】活動，【歡慶端午的神祕祝福】將為期四週、每週皆有一項限定任務、可取得不同的「神秘號碼」限定道具，蒐集各個「神秘號碼」可製作出各週次的「祝福福箱〈活動〉」及「端午節福袋〈活動〉」；開啟可機率性獲得「英雄防具/武器箱〈活動〉」、「稀有飾品/武器/防具箱〈活動〉」、「英雄變身卡/魔法娃娃卡箱(活動)」、「稀有變身卡/魔法娃娃卡箱〈活動〉」等多重獎勵。

試煉之塔搭配端午節活動再度登場(圖/台灣遊戲橘子 提供)

【試煉之塔】則維持相同挑戰玩法、每通過一層關卡可獲得數量不等的「名譽金幣」、「變身製作硬幣」、「魔法娃娃製作硬幣」，並可蒐集「試煉的憑證」兌換「稀有變身卡箱(試煉之塔)」、「稀有魔法娃娃卡箱(試煉之塔)」等獎勵；此次也特別結合端午節活動，於6月10日至6月17日，成功通關樓層可獲得「神秘號碼2(活動)」，敬請把握開塔挑戰機會，詳情請鎖定官方網站與粉絲團消息。

(科技)