高雄市第3屆市長罷免案投票結果已於109年6月6日完成計票及登錄作業，但有網友，指稱「939090票÷1823投票所。再÷8小時=64人一小時內投完票。連續8小時投票沒間斷！請問大家有看到如此沒停過的人一位接一位的在投票嗎？一小時64人，換句話說，不到一分鐘必須完成一人投票！再次證明電腦灌票。」，對此中選會出面予以嚴正駁斥，並依法提告。

中選會說，本次罷免案共設置1823個投開票所，每一個投開票所都有4個圈票處遮屏(含1個防疫圈票處遮屏)，同時進行投票，另量測體溫、手部消毒、核對身分證及發放選票等作業，都是在進入圈票處遮屏前即完成的事項，實際投票時間只有進入圈票處投票的時間，每人平均應不超過1分鐘。

中選會表示，投開票所工作人員係依法招募產生，且1／2以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員也是由提議人之領銜人及被罷免人依法推薦；投票前也會展示空票匭、開票時，也允許公眾錄影，整個過程，完全公開透明。

中選會也說，6月6日的罷免投票選務，中選會係主管選委會、高雄市選委會則是主辦選委會，中選會及所屬選委會向以公平、公正、公開辦理選舉及罷免，開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至高雄市選情中心計票系統，因此，各投開票所的票數，皆與高雄市選委會的計票結果相同。整個開票過程，全程都有監察員在場監督開票作業，亦允許民眾在開票時予以錄影，過程相當嚴謹且公開透明。

同時，中選會也請捏造及傳遞假訊息的民眾，不要一再懷疑高雄市選委會暨全體選務人員公正執法的決心，更不要藉此類假訊息的捏造及散布、轉傳來惡意打擊每位兼辦選務的高雄市政府公教人員、各區公所等選務夥伴。

最後，中選會及高雄市選委會也提醒民眾，捏造及散布、傳遞假訊息者，是要負起法律責任的，輕則觸犯社會秩序維護法予以裁處，重則觸犯刑法及公職人員選舉罷免法而應負起刑事責任。

(中時 )