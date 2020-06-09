今年大學指考7月3至5日舉行，但考生要不要戴口罩、試場冷氣怎麼開及家長可不可以陪考等，到現在都不知道，引發家長及考生緊張。大考中心主任兆周民今表示，指考怎麼考，要遵守中央流行疫情指揮中心指示，大考中心預計下周開記者會，說明疫情下的考試規定。

國教行動聯盟今天發布「全台大解封，7月指考考場應確保冷房效果」新聞稿，如果疫情持續減緩，7月的大學指考可將考場教室的窗戶及前後門都關閉，確保往年應考的冷房效果，以嘉惠千萬的莘莘學子。

國教盟表示，今年在疫情中有兩次大型的升學考試，分別是技職統測以及國中會考，教育部基於防疫考量，在這兩次的大考時，不但要求應考考生都要戴口罩，對於考場的冷氣教室使用有特別的規範，兩次大考的原則一樣，窗戶都是各扇兩邊各開一個拳頭寬約10公分，然後前後門打開，好讓空氣流通順暢。

據一位監考老師表示，統測因為天氣還不至於那麼炎熱，尚可因應。然而，到了5月16日、17日的會考，依照規範使用的冷氣開放效果非常差，似有似無，尤其是考生戴著口罩相當的悶熱，核對身份時，看著考生口罩摘下來，整個嘴唇都是汗水，相當不捨。

國教盟認為，7月3日至5日指考時天氣更是悶熱難耐，各節考試時間又比會考要長，而且需要耗費大量心思，如此煩悶地應試，恐難以正常表現，影響考生未來的學習進路甚大。

國教盟因此建議，如果疫情持續減緩，七月大學指定科目考試的考場冷氣使用應比照過去方式處理，可將考場教室的窗戶及前後門都關閉，確保應考的冷房效果，讓考生得以充分發揮所學，提高指考的信效度。

周兆民表示，指考要怎麼進行，跟國內疫情相關，因此現在還處於未定案狀況，預計考前兩周才會明朗。大考中心預計下周開記者會，宣布今年指考要怎麼考。

(中時 )