全美非裔佛洛伊德遭白警不當執法、以膝壓頸致死案引爆全國憤怒，示威從5月底爆發後遍地烽火，已有上百座城市出現示威聲浪，延燒至今仍無減緩，甚至像其他歐洲國家擴散。對此，俄羅斯外交部發言人札哈蘿娃表示，西方國家總在全球各地鼓舞動盪，並在不同群體中製造分裂，如今他們面臨的問題本質是相同的，這次在自家動盪可謂是「自食其果」。

據《今日俄羅斯》報導，札哈蘿娃（Maria Zakharova）在俄羅斯第1電視頻道上對美國與歐洲當前的動盪表示，他們西方國家一直嘗試把一切嵌入世界意識之中，如今他們正在自食惡果。她進一步指出，當前歐美國出現了許多警民衝突、對建築物縱火以及大規模搶奪商家，這些都是華府長期在全球倡導的想法，例如讓局勢更加動盪、在外國對每一個國家都原有的差異製造內部分裂，如今反而直接遭殃。

報導指出，美國行政部門一向積極且公開支持許多國家內的反對派，但如今這些反對派所倡導的政策卻在華府變得不受歡迎，例如不再支持委內瑞拉反對派、香港、伊朗以及其他地方，不論當地曾出現多麼嚴重的暴力衝突。然而，在非裔佛洛伊德示威擴散以來，美國以及部分歐洲國家才發現自身以身陷示威泥淖之中。

札哈蘿娃也表示，美國的種族歧視是西方世界面臨的第二大系統性問題，僅次於西方國家未解決的健康問題和缺乏團結。她指出，種族主義問題不僅存在於美國社會，而且「開始滲透到其他國家，也就是美國的盟國」。

(中時電子報)