英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）最近在評價印度-太平洋地區安全狀況的年度報告中分析指出，北韓國務委員長金正恩與大陸國家主席習近平關係的恢復是南韓總統文在寅「仲裁者」光環不再的直接契機。

美國之音（VOA）9日報導，當地時間5日IISS發布最新報告稱：「隨著美國與北韓首腦間建立起直接溝通管道，南北韓對話的價值大打折扣」，（去年河內未達成協議後）美國與北韓關係變得疏遠，金正恩向習近平尋求建議並請求提供經濟援助。」報告說：「文在寅所主張的『朝鮮半島仲裁者』角色實際上已被習近平搶走。」

據IISS預測，文在寅5年任期過半時間緊迫，雖然不能完全排除兩韓關係如同2018年一般短時間內再次迎來和平的可能，但即便如此也不會出現在兩韓之間，而是會在美國和北韓之間見分曉。

IISS預測，中美關係將成為今後對朝外交關係的核心，但由於中美關係正進入新冷戰局面，短期內美國與北韓的關係也將很恢復。報告還形容新冷戰如同「幽靈」稱，美國和南韓的對朝外交在未來很長一段時間內將籠罩在陰影中。IISS的報告還說，直至去年初尚且存在的朝鮮半島外交的樂觀預測大多已不復存在。

報告推測，北韓目前擁有20-60枚核武器”，每年至少還會生產5-6枚。

(中時 )