（對於抽驗不合格商品，標檢局說，品質項目不符合規定者，將依商品檢驗法第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依規定通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣10 萬元以上100 萬元以下罰鍰。圖／標檢局提供）

經濟部標檢局抽驗市售LED燈具，發現29件商品當中，有9件品質項目不符合規定，逾三成不合格，另外標示查核計有1件不符合規定。

標檢局說，隨國人節能減碳意識提升，LED燈泡已普遍成為家庭常用照明光源，為確保消費者權益及加強商品安全，行政院消費者保護處與經濟部標準檢驗局合作，針對市售「LED燈泡」主動進行查核，分別赴量販店、大賣場、一般零售商及網路購物平台等販售通路，隨機購買29件不同廠牌型號之LED燈泡進行檢測，結果發現「品質項目」計有9件不符合規定，「標示查核」計有1件不符合規定。

標準檢驗局表示，LED燈泡為該局公告應施檢驗商品，依據檢測標準進行查核，品質項目當中，功率、光通量、發光效率等項目都是全數符合規定。不過色溫、色差及演色性不符合者計3件，皆為燈泡於測試期間即發生故障。光束維持率不符合者計9件。

對於抽驗不合格商品，標檢局說，品質項目不符合規定者，將依商品檢驗法第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依規定通知業者限期回收或改正，違者將處新臺幣10 萬元以上100 萬元以下罰鍰。

標檢局指出，「 LED燈泡」已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

至於要如何選購LED燈泡，標檢局呼籲，消費者選購要注意貼附「商品檢驗標識」的LED燈泡」，建議購買時，請使用賣場或店家測試設備以確認燈泡為良品，維護自身消費權益。

(工商 )