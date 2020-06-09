詩肯（6195）9日公告5月營收1.34億元，年減20.91%，月增16.55%，雖然新加坡NOVA因當地停止商業活動而營收減少，但台灣營運維持穩定復甦趨勢，在政府宣布「大解封」，以及推出「三倍券」等振興措施後，下半年營收成長幅度可望更加明顯。

詩肯表示，新加坡NOVA在4月上旬當地政府宣布封城後，營運活動暫停，因此未能持續挹注營收，累計1~5月營收7.22億元，年增12.14%，為歷史同期次高。

詩肯表示，台灣營運仍然持續保持穩健態勢，百貨零售業在5月母親節檔期都祭出超殺優惠，加上隨著連續多日零確診的好消息，民眾消費信心逐漸恢復，詩肯接單情況相當良好，台灣營收比4月進一步成長16.15%，預期新加坡6月也逐步恢復經濟活動，樂觀看待6月的營收表現。

對於台灣下半年市場景氣，有望在政府7月中旬推出三倍券振興經濟下，激發消費意願，詩肯除了上月已取得政府行動支付補助專案，正式加入行動支付行列外，亦將規劃搭配三倍券的促銷活動，讓民眾更有感消費，至於展店腳步則稍微放緩，截至5月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有78、47、7店，共132店，下半年在景氣逐漸回升後，也會加快展店腳步。

(工商 )