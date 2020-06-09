疫情衝擊全球經濟，連帶影響臨時工就業機會，台中市工局針對街友提供個別化就業服務，協助申請紓困，更配合勞動部實施安心即時上工計畫。勞工局指出，市府共釋出810個政府單位工作機會，由就業服務員協助申請，面試通過可獲得最長6個月的計時工作，核給工作津貼，暫度難關。

年近60歲的遊民小鄧在歷經8年的求職空窗期後，3月經市府社會局轉介，由台中市就業服務處協助提供就業諮詢、工作媒合及民間資源轉介等服務，申請台中市弱勢勞工生活補助，維持生活所需。

小鄧經歷生活風霜，獲得工作重回職場，開心表示，現在只要能夠安穩生活下去就好，感謝台中市就服處的幫忙，讓他重拾信心，在求職路上揮出一記安打。

就業服務處代理處長許淑玲指出，為提供個案完整適合的就業服務，就服處採取個案分流分級機制及一案到底服務模式，由單一窗口專責就服員全程陪伴。

針對有意願求職的街友，就服員評估身心理狀況後，就其工作興趣、就業方向、個人專長等，擬定個別化就業協助計畫，服務過程中，就服員重視個案自主參與，排除就業障礙，達成就業媒合。

(中時 )