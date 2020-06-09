台東縣成功鎮漁民田東碧捕獲395公斤重黑鮪魚，打破當地歷年紀錄。（田吉宏提供／莊哲權台東傳真）

台東縣成功鎮漁民田東碧，昨天在綠島和蘭嶼之間海域，用延繩釣方式捕獲1尾長約3公尺、重達395公斤的黑鮪魚，打破台東歷年紀錄，田東碧與3名漁工拉了近2小時耗盡全力，才將這尾龐然大物拉上船，今天 在新港漁港以15萬8000元售出；今年成功漁港捕獲黑鮪魚數量也是破表， 目前已經100多尾，往年最多30尾。

今年台東成功鎮漁民捕獲黑鮪魚屢破紀錄，而且愈抓愈大！9日在新港漁港，重達395公斤黑鮪魚從漁船吊掛上岸，現場民眾無不歡呼，紛紛拿起手機，與在這尾在成功鎮漁港少見的超級大黑鮪魚合照。

新港籍「漁順昇號」船長田東碧難掩興奮地說，大概神明幫忙拉，才能釣到這麼大尾，中間差點就讓牠跑掉，他跟3名漁工拉了將近2小時，耗盡全力才制伏這尾龐然大物，累壞了，而這也是田東碧今年捕獲第8尾的黑鮪魚。

往年新港漁會頂多捕獲30尾黑鮪魚就算豐收，今年自4月黑鮪魚季以來，台東成功鎮漁港今年有爆發性突破，捕獲黑鮪魚數量竟3倍數成長，目前計有100多尾刷新歷年豐收紀錄。

這尾成功鎮罕見的超級大黑鮪魚，9日在新港漁港拍賣，最後以每公斤400元，總價15萬8000元售出，也是最近賣得最好的價格。

(中時 )