雲林青年郭銘維擺脫父親家暴，下班擺攤賣小籠包，自力更生，並幫助媽媽照顧年邁外公。（許素惠攝）

雲林青年郭銘維也操演布袋戲，受邀酬神演出。（許素惠攝）

雲林青年郭銘維飽受家暴之苦，高二那年父親酒後又到校施暴，他忍無可忍逃回外公家，從此輟學開始斜槓人生，白天在食品廠當作業員，晚上賣小籠包，假日則受邀表演酬神布袋戲，1人兼3職，他說，雖然辛苦，但終於擺脫受暴的恐懼與不安，自力更生很踏實。

未滿20歲的郭銘維出生不久爸媽便離異，他跟著爸爸住屏東，父親長年酗酒，童年到少年都活在家暴中，強烈的恐懼和不安全感時時填滿他的心，也因此畏縮沒自信。

他回憶，高二某日，父親酒後到學校，不明究理地當眾打他，老師和同學都嚇壞了，自己極欲掩蓋的家庭醜事，頓時被攤在陽光下，他丟臉地無地自容，心中的憤怒像氣炸鍋般炸開，一路從屏東逃回雲林找媽媽。

郭銘維母親原本協助舅舅操偶演布袋戲，因病無法持續，外公年邁體衰，所以他決定輟學，跟著舅舅演布袋戲養家，卻面臨殘酷的產業落沒問題，零星演出根本難以維生，於是另謀出路，找到食品廠作業員工作，勤奮的他，下班又和鄰居一起擺攤賣小籠包，一刻不得閒。

阿公和媽媽擔心他太辛苦，他卻不累，強調很滿意目前這樣的斜槓生活，因為和愛他的家人在一起，沒有暴力、沒有害怕，日子過得安心而踏實。

(中時 )