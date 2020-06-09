蔡英文總統昨起分批與民進黨立委茶敘，討論第二任期施政方針及改革方向，不同於昨天首批談振興三倍券，據悉，今天會中談及立院臨時會將處理的考監及NCC人事案，有綠委提到尊重性別平等，總統則希望人事案順利通過。另外，會中也有提到司法及組織改革，包括國民法官法立法、考試院改革等議題在內。

據與會綠委透露，今天會議約1.5小時，主要聚焦在國民法官法立法，有立委問到是否可以解決恐龍法官問題，蔡總統答覆可以，蔡總統希望黨籍立委可以在臨時會支持完成立法。

蔡總統在會中也提到考試院改革問題，希望可以更符合國家需求，建立外交官養成、雙語國家等制度，因此，未來考試院人才選拔制度應有所調整。此外，考監委人事部分，有人提醒要尊重性別平等。

另名綠委表示，對於憲改議題，總統除關心18歲公民權下修外，也關注政府組織功能調整的議題，並表達尊重立院議事安排。

遭罷免的高雄市長韓國瑜，會中有人談到韓今下午表態不提出罷免無效之訴，但總統並未多做回應。至於昨天有人提到的「振興三倍券」議題，今天會中並未討論。

(中時 )