高雄市長韓國瑜決定不提罷免無效訴訟，國民黨副祕書長謝龍介9日得知後尊重他的決定，並認為民意既然如此，再提訴訟也沒有多大的意義，國民黨應該迅速思考市長補選的選戰策略，並就地取決找到適合的人選。

謝龍介表示，從投票的趨勢來看，多數的高雄市民都認為，韓國瑜參選總統背離他們的期待，既然民意做出決定，再提訴訟也沒有多大的意義。不過，這1年半韓國瑜的市政成績，相信高雄市民也都有感受，在市政上並沒有辜負市民的期待，只是他參選總統，很遺憾高雄市民敢愛敢恨，祝福高雄能找到一個更好的團隊，大家可以相互比較，也許幾年後會有更多市民懷念韓國瑜的團隊。

至於國民黨將派誰參與市長補選？「人情似紙張張薄，世事如棋局局新」，謝龍介指出，每一張選票在新的局面都有新的思考，尤其目前並不知道民進黨會推出什麼人，無論國民黨是固守基本盤或以戰養戰、推出新兵歷練，各種角度的思考都會有，一旦定案後，黨中央很快就會思考適合的人選。

「日久見人心！」謝龍介強調，民主政治雖是相互競爭，但現在卻只看到民進黨的追殺手段，此事只能交給人民公評；由於決定不提告，恐怕戶籍沒有在高雄的人都無法參選，因此只能就地取材，這是國民黨應該盡快去做的事。

「再困難都不宜妄自菲薄！」謝龍介認為，2018年高雄鄉親願意給國民黨機會，顯示國民黨只要推出好的人選，市民還是會給國民黨機會；南部鄉親很重感情，國民黨只要全力以赴，還是能夠得到好成績。

(中時 )