全球足壇受新冠肺炎影響幾乎停擺，亞足聯上周與各會員國足協祕書長召開視訊會議，確認國際賽將於10月重啟，中華男足最近一場國際賽，將是10月8日在世足亞洲區第2輪資格賽作客尼泊爾，俱樂部的亞足聯盃東亞區資格賽則排在8、9月。

中華男足原本要在3月作客尼泊爾，剩餘3場世足資格賽將於6月告一段落，但國際賽因新冠疫情全部喊卡。經過調整之後，中華隊改成10月對尼泊爾，11月12日客場對澳洲，17日於主場迎戰科威特。

而台電男足2月準備出征蒙古烏蘭巴托、角逐亞足聯盃資格賽時，蒙古因疫情考量拒絕讓台電入境，最終未能成行，隨後相關賽事也全面喊停。亞足聯最新決定，台電與烏蘭巴托FC將在8、9月進行主客兩回合對決。

原本台電與烏蘭巴托FC的勝方，還得對決香港傑志隊，才能取得東亞區小組賽的門票。不過港超聯的代表和富大埔宣布退賽，其小組賽席位已由傑志遞補，表示台電只要取勝烏蘭巴托FC就能晉級小組賽。台灣企業甲級聯賽去年的冠軍隊北市大同也是小組賽的隊伍之一，小組賽將於10至11月間採集中方式進行。

(中時 )