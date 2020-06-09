文史作家瀟湘神在《新聞挖挖哇》透露，先前有朋友調查台灣魔神仔常出沒地點，集中在台北市和新北市。(圖/ 摘自YouTube《新聞挖挖哇》)

台灣魔神仔在北部最常見，更有在地人震時小時候差點被魔神仔帶走。(影片/ 取自YouTube《新聞挖挖哇》)

台灣各地都有一些都市傳說或流傳已久的靈異事件，甚至還會將其改編成驚悚電影，其中最知名的就是《紅衣小女孩》；近期有專家在談話節目《新聞挖挖哇》分享，有專家實地統計，台灣魔神仔5大出沒熱點都集中北部，也有在地人親身經歷，小時候差點被帶走。

日前文史作家瀟湘神在《新聞挖挖哇》透露，先前有朋友調查台灣魔神仔常出沒地點，意外的是有別於大家印象中，中南部比較多靈異傳說，反倒是在台北市和新北市最多；而其中魔神仔5大出沒熱點，還是以其命名，包括陽明山的「魔神仔古道」、士林的「魔神仔溝」、南港山區的「魔神仔硿」、汐止的「毛神仔山（柯子林山）」和平溪菁桐的「魔神仔洞」。

而毛神仔山在2003年發生過知名靈異事件，一對母子上山掃墓，68歲的母親先下車，兒子停好車後卻找不到母親，瞬間「人間蒸發」；嚇得他到廟裡求助，才得知母親可能遭魔神仔帶走，9天後母親遺體被發現在失蹤地點外3公里處。立委廖學廣之前擔任過汐止鎮長，小時候在郊區玩，就親眼撞見魔神仔，慶幸的是他的母親及時喊聲，不然他可能就像那位老婦慘死山中吧。

(中時電子報)