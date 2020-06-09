油價反彈、經濟解封，塑化報價5月展現觸底回升動能。第三季邁入密集歲休時點，加上農用、防疫需求增溫，烘托PVC、PE、PP價量蓄勢推進；台塑(1301)、台化(1326)、華夏(1305)、台聚(1304)、亞聚(1308)及聯成(1313)營運加分。

台塑台灣PVC粉年產135萬噸，VCM年產158萬噸，大陸PVC年產47萬噸；PVC已成功布局高絕緣性電線、塑膠管接頭及醫療用導管等利基領域。華夏台灣PVC年產40萬噸，轉投資台氯VCM年產約45萬噸；聯成大陸泰州PVC產能60萬噸。

廠商表示，全球逐步解除防疫封鎖，PVC需求回溫，市場預期PVC價格已從谷底回升，下游採購意願提高；另乙烯價格大幅上漲，有助支撐PVC價格，而印度政府提供農業補貼，致農用管材需求提升，也有利PVC需求轉強。

此外，第3季HDPE有5家同業安排歲修，合計年產160萬噸，佔亞洲產能5.5％，市場供給減少。隨著歐美封城管制逐漸解封，陸續重啟經濟活動，第3季中國大陸加工外銷訂單可望增加，加上高價乙烯成本支撐，預期HDPE需求及價格均上揚。

台塑指出，第3季LLDPE有3家同業安排歲修，合計年產90萬噸，佔亞洲產能4％；搭配時序邁入第3季中國大陸農膜需求旺季，預期膜料需求增加，價格上揚。

PP除既有的防疫口罩需求外，新冠狀肺炎疫情趨緩，部分國家陸續解封，終端需求逐漸增加，市場購料心態較為樂觀，且中國大陸烯烴石化庫存目前約77萬噸，比第1季140萬噸大幅下降，加上國際原油價格上漲，拉高原料丙烯價格，預期第3季PP市場行情平穩趨漲。

(工商 )