高雄市長韓國瑜確定被罷免，而他的未來動向更是備受關注，也引發外界猜測。然而，他本人則是在今(9日)下午宣布，「等到高雄市長職務卸下後，我會暫時沈澱休息」，針對罷免的結果，尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。對此，資深媒體人黃暐瀚也在臉書說，「辛苦了加油！」

韓國瑜下午在臉書表示，自己是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源，期盼大家能將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。

而韓國瑜表態後，黃暐瀚也在臉書寫下，「我的話，韓哥都聽進去了。不提罷免無效之訴，暫時休息，沒有其他政治規劃。報紙猜黨主席，猜北市長，猜其他縣市長選舉，都可以先停一停了。

黃暐瀚也說，「過去兩年，已經夠累了，就讓他好好休息一下吧！」而貼文曝光後，不少網友也留言表示，「不爭是爭，這就對了」、「喜歡暐瀚的這句話：一切都是最好的安排」、「真的夠了，被打成這樣回家好好修養修養」。

(中時電子報)