6月1日，美國眾議院提出了一項法案，禁止總統或任何其他聯邦機構，使用核武器以改變天氣應對氣候變化，這個法案主要是針對川普，他曾經提問「為什麼不對颶風投放核彈以消滅颶風?」，不過川普否認曾說過此類的話 。

商業內幕(businessinsider)報導，民主黨的德州眾議員希維雅‧加西亞（Sylvia Garcia）提出《氣候變化與颶風相關性戰略法》，該法案要求「政府每5年向國會提交一份報告，說明美國如何應對氣候變化而導致的颶風增加」，同時也禁止聯邦政府以核彈來處理天氣現象。

在2019年8月，網路媒體Axios報導說，川普總統曾多次建議國土安全部和國家安全高級官員，「應該考慮使用核彈來阻止颶風襲擊美國」。

報導稱，川普曾說「颶風在非洲海岸附近成形，然後穿越大西洋往美國而來，如果在颶風眼中投下炸彈，就能破壞它的結構。我們為什麼不能這樣做？」

在Axios的報導發布以後，川普否認曾提出這些主張。 不過相關的討論繼續，科學界出面解釋此舉不妥。

加西亞表示，該法律草案是在考慮川普可能說到做到的個性而起草的。她說：「我的法案特別強調核武器不能用於應對颶風。通常如此明顯的常識不需要立法規定，但是鑑於總統在2019年8月的講話，我們有必要加以防犯。動用核武器，必然導致放射性塵埃，並造成廣域的環境損害。」

加西亞告訴媒體，雖然她最初認為川普的話只是「一種非常愚蠢的想法」，但後來卻發現，意識到其他人也有同樣的想法。

《華盛頓郵報》的報導，早在1945年，就有關於「颶風上使用核武器」的討論，當時美國無線電公司的副研究總監弗拉基米爾·祖沃里金（Vladimir Zworykin）提出：「如果人類擁有能夠完美預測天氣的技術，可以動用軍事力量以破壞風暴，比如說在風暴形成之前，使用原子彈破壞結構。」

1961年，CNN也有類似報導，當時美國氣象局局長說，他曾想像「某天有可能在遠處的外海颶風上，引爆核彈以破壞它。」

1958年的「百眼巨人行動」(Operation Argus)，美軍在南大西洋上空130多公里處，引爆了核彈，造成明顯的電磁干擾。之後美國制定了1963年的《部分核武禁試驗條約》(Partial Nuclear Test Ban Treaty )，規定不能在大氣層、太空和水下進行核武器試驗，大氣核武器測試。但是這個條約並不能阻止總統下令用核武器摧毀或削弱颶風。

科學家表示，這樣做其實白費力氣，美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的網站回答過這個問題，網站寫道「熱帶風暴的規模比核爆的範圍要大的多，其總能量也比核彈來的大，可能根本不會對風暴造成影響，反而釋放的放射性塵埃，會隨著強風迅速擴散，造成區域的環境問題。結論是，這不是一個好方法。」

(中時電子報)