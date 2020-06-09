利機(3444)5月合併營收7435萬元，月減4%，年增3%。前5月營收3.67億元，年增16%，前5月營收及獲利，已達去年上半年的9成，上半年成長態勢明確。

利機表示，5月主力產品中屬封測相關產品成長動能最為強勁，年增14%、月增11%，其中散熱片(Heat Sink)成長最為顯著，年增375%及月增45%，且已連續7個季度正成長。

隨著人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟，輕薄化散熱產品是未來重要的趨勢，預期散熱片需求將愈來愈強，以利機目前台灣及中國市場布局，可望逐季成長。

驅動IC相關產品5月雖拉貨力道趨緩，轉單效益因疫情解封有下降趨勢，不過面臨即將到來的Q3旺季，若疫情控制尚在預期中，面板需求仍可審慎樂觀。法人預估利機第2季本業獲利表現應可維持與第1季相同不錯的表現。

利機將在6月16日舉行股東會，會中將承認108年財報案並通過配發每股現金股利1.8元，配發金額為近8年最高，配發率達7成。

(時報資訊)