盤點雙北市擁有「三鐵共構」轉運樞紐的車站，分別為台北車站、南港車站和板橋車站，永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，近1年三鐵共構站周邊1公里內住宅價量，由南港車站以766筆交易拿下冠軍。

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，自2015年台北市政府啟動東區門戶計畫，將南港打造成具備軟體、會展、交通、新創、生技5大功能中心，引進大量資金，投入公共建設，以三鐵共構南港車站作為核心，便捷的交通帶動下，加上國家會展中心、國家生技園區、北部流行音樂中心等重大建設陸續到位，同時具備緊鄰信義計畫區以及內湖科技園區的優勢，讓政府和民間企業加大、加快投資的力度，讓車站周邊機能更加成熟，整個南港也因車站發展受惠。

交通樞紐中心、重大建設資源和產業群聚效應，讓南港成功吸引各大知名企業、科技大廠、飯店和商場進駐，如美商3M、聯強國際、IBM、三井LaLaport、六福萬怡酒店，帶入大量就業人潮，增添房市動能。

謝志傑指出，眾多利多消息支撐南港車站周邊房市穩定發展，且房價又相對北市蛋黃區親民，因此獲得許多置產族及在南港工作的購屋族青睞。

公寓平均單價落在47.9萬，民眾主要購買路段在東明街、研究院路、重陽路一帶；電梯大樓平均價格落在61.1萬，交易熱門路段為園區街、興中路、重陽路、南港路二段等。

交易排行第二名的是，北市交通核心台北車站，謝志傑說明，台北車站位處台北市最核心位置，匯集台鐵、高鐵、淡水線、板南線及機場捷運線，在交通上占有舉足輕重的地位，周邊商圈發展成熟，如京站百貨、新光三越、微風北車，同時緊鄰中山商圈及西門商圈，生活機能也非常完善，讓房價有撐。

近年台北市政府力推西區翻轉，眾所矚目的雙子星開發案也於去年簽約啟動，帶動台北車站周邊房市，讓不少看好西區門戶計畫未來性的民眾紛紛搶進。

公寓平均單價落在52萬，熱門交易路段在中山北路二段、重慶北路二段、林森北路；電梯大樓平均價格落在68.3萬，民眾偏好購屋路段為民生西路、中山北路一段、承德路二段和林森北路。

(時報資訊)