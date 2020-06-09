台北市長柯文哲去年5月曾放下豪語說「悠遊卡6個月內保證殲滅敵軍」，豈料，悠遊付上市2個多月，捷運使用率僅占0.09％、市占率也低得可憐，北市議員王鴻薇質疑是因不支援蘋果手機iOS系統，要求悠遊卡公司董事長陳亭如6個月內與蘋果談妥，否則下台。陳亭如回應，會盡全力談合作。

「悠遊付被打趴！」王鴻薇質詢，悠遊付3月底上市，至今已過2個月多，但在捷運搭乘使用次數上，僅占總體0.09％，根本毫無成長，iOS用戶仍舊不支援感應支付，且悠遊付上市1個月市占率僅2.39％，比起一卡通當年1個就14％的佳績，幾乎被碾壓屠殺，柯把自己給殲滅。

王鴻薇指出，悠遊卡公司對於iOS用戶在不能支援APPLE PAY的推廣上，執行無力，悠遊卡公司每次都說蘋果公司有市場大小的考量，但在上個月，「八達通」於人口800萬的香港，已可支援APPLE PAY，反觀發卡量達8000萬張以上的悠遊卡，竟無法支援。

王要求，悠遊付需在3個月內衝進電子支付前3名，6個月內要與蘋果公司談妥開通iOS用戶，針對振興券也要有搭配優惠，否則陳亭如就下台。

「保證盡全力，希望蘋果同意合作！」陳亭如答詢，已針對技術層面與蘋果溝通，只要蘋果願開放，就會用最快時間上線，但她不敢保證能影響蘋果的決策，會非常努力溝通。台北市長柯文哲則說，有行政優勢，悠遊付市占率會提高，會從高中生開始推廣。

(中時 )