仁愛鄉投89線力行產業道路經常崩塌，堪稱全縣最危險的道路！時值縣議會總質詢期間，縣長林明溱和議員聯袂上山會勘改善工程進度，危險路段改善工程預計11月完工，給鄉民一條安全回家的路。

林明溱與縣議員廖文賢、全文才、林芳伃、石慶龍、吳瑞芳、蕭志全、簡賜勝、黃東灝、曾振炎、蔡宗智，仁愛鄉代理鄉長王源鍾等人，前往投力行產業道路勘查。

工務處長陳錫梧表示，目前主要進行15K~25K危險路段改善工程，鋪設長4.879公里長的混凝土路面，並施設護欄、安全導引反光板930面、安全方向導引標誌30座、警告及禁制標誌11座、里程告示13座，同時進行排水溝雜草清淤，總工程費約1億1800多萬元，目前進度約11.55％，預定11月中旬可完工。

另外，投89線46K＋300道路災修復建工程經中央核定補助，也於6月初順利開工，總工程費約1億3900萬元，施作項目包括瀝青混凝土路面、明隧道延長，以及道路L型側溝鋼板護欄、導水豎井、排水管等設施增設，預計2022年1月底完工。

林明溱表示，他上任迄今為改善仁愛鄉產業道路已花費近6億元，由於力行產業道路沿線有3村、8部落，約有2000人生活其間，可說是交通要道，縣府盡力改善路況，讓農民蔬果運輸到梨山、華崗、福壽山農場省下很多時間，也讓全國民眾都能品嘗仁愛鄉優質的蔬菜與水果。

(中時 )