一名年僅14歲的少女，因為沉迷手機遊戲，並盜刷媽媽的戶頭，一個月內就消費6萬1678元人民幣（約台幣25.9萬元），少女上個月晚間，從住家墜樓輕生，生前留下一則訊息「媽媽，是我幹的，我不想活著了」。

這起意外發生在大陸，少女媽媽某天發現微信帳戶只剩28元人民幣（約台幣118元），媽媽感到奇怪於是檢查消費資訊，發現帳戶在一款叫做《龍族幻想》的手機遊戲中，消費高達108筆，還有2分鐘內就刷6到7筆，其中最高一筆金額是648元人民幣（約台幣2700元）。

媽媽發現後曾詢問女兒，「手遊好玩嗎？聽說都往裡充值，是能賺錢嗎」？當下少女回應媽媽「不知道」，因此媽媽認為應該是被盜刷，不是女兒玩遊戲花的錢，隨後前往銀行處理，想不到事發當晚，少女傳一則訊息寫下「媽媽，是我幹的，我不想活了，妳能原諒我嗎？謝謝妳，媽媽」。

少女媽媽還來不及看到訊息，憾事就發生了，之後少女家人聯繫遊戲公司、要求退款，一開始遊戲公司並不願意退費，但檢察官介入準備起訴對方，遊戲公司才允諾退費。

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