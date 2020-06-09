針對高雄市長補選，國民黨革實院副院長游淑慧今天在臉書指出，輸沒關係，但別自亂陣腳，越是困難時刻，越是一步不能錯；她提「三不一要」，指站穩腳步，別輸了罷免，又輸了形象與認同，甚至2020 補選這一場仗，不一定得參選，就讓民進黨唱獨角戲又如何？

游淑慧說，第一，「不要用法律訴訟拖延」，尊重罷免結果，別只為換取遷戶籍時間，讓韓國瑜、國民黨再受傷害；第二，「不要空降選將」，國民黨要省思，為何國民黨永遠無法在高雄找到好的人、對的人？這樣不斷空降多少天兵神將到高雄，反而失去好好在高雄培育在地人才的決心；第三，「不要讓民進黨趁亂打劫，更不要讓黨內人士趁亂內鬥」，許多風向要看懂背後的誰獲利、誰受傷。

她說，主張國民黨主席江啟臣南下補選，只會讓國民黨再失去一席立委席次，此舉不但背棄台中選民，高雄選民也不會買單，這叫自毀式戰略；若主張前主席朱立倫南下補選，就是逼韓國瑜和朱立倫要背負罵名，提起無正當性的法律戰，爭取時間戶籍遷徙 (要在投票日前四個月遷戶籍)。此舉犧牲他們，也犧牲了高雄市民的市政和權益，大家背負滿身罵名，輸了補選也輸了態度！

游淑慧說，一要是「要重拾高雄市民的信任」，她進一步指出，要重拾對國民黨的信任靠的是「基層服務」、「在地連結」和「時間」，不是靠法律訴訟、找空降「最強A咖參選」……用法律戰來對抗高雄市民的投票結果，已經是對市民一種挑釁與傷害。而成功空降後，若補選失利呢？他還願意留在高雄深耕？若總是來來去去，到高雄只為參選，怎麼讓高雄市民信任國民黨？

游淑慧強調，高雄的挫敗與傷口，不要只想用特效藥來治療，更不要想用所謂A咖選將來提振全黨士氣。國民黨還有多少這樣的人才可以被消費跟消耗？其實，2020補選這一場仗，不一定得參選，就讓民進黨唱獨角戲又如何？不參與2020，還有2022、2024、2026…，還有體察目前許多民眾希望淘汰煽動仇恨的政治人物，國民黨該思考和超前部署的其他戰場還很多，不會因為一場補選，就缺席高雄的未來。

(中時 )