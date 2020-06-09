高雄市議員黃捷挨轟，到高雄市議長許崑源靈堂塗大紅口紅，對此，國師級名嘴、兩性專家黃越綏忍不住在臉書嗆聲：「像我習慣出門要化妝塗口紅的人，突然在靈堂上完全素顏出現，搞不好人家會把我當喪家...」。

黃越綏今天在臉書發文表示，悼祭活動可否化妝擦口紅值得討論，一般除了喪家有配合習俗，在穿著上有分辨的必要外，其他來賓均以樸實為原則，因為光鮮亮麗是用來錦上添花用的，莊重肅穆則代表哀傷的敬意。

黃越綏強調「像我習慣出門要化妝塗口紅的人，突然在靈堂上完全素顏出現，搞不好人家會把我當喪家，而頻頻要我節哀順變，倒是有位法師曾叮嚀我避免在靈堂前拍照，免得回去看照片時，突然發現照片中多了一個靈」。

黃越綏認為，接生送死乃世間事，勿須太拘小節，而迷信與否則信者恆信、不信者恆不信，總之有心最重要，無心也要演得像樣，「今日你送人、改天人送你，一切隨緣吧！」。

(中時電子報)