◎韓國瑜不提訴訟 朱立倫無緣高雄市長補選

國民黨中央今天下午2時許接獲高雄市長韓國瑜陣營告知，韓決定不提選罷免無效或罷免通過無效之訴，一切尊重罷免結果，也請國民黨儘速安排補選人選。此舉意即國民黨將不再有時間可安排前主席朱立倫等大咖遷戶籍高雄參與市長補選，國民黨勢必得從高雄在地尋覓選將。

◎防疫有功 10年來首見腸病毒沒流行

五月就該大流行的腸病毒，破天荒掉了近9成，創下健保門急診就醫監測以來最低紀錄，僅1360人，遠遠低於流行閾值的1萬1千人，類流感就診人次也大降7成1，就連登革熱也僅有境外移入個案，本土個案為零，唯一上升的病毒僅有漢他病毒，也僅5例，疾管署副署長莊人祥表示，年初到現在許多疾病都呈現下降趨勢，與民眾防疫意識提高有關，提醒民住持續保持防疫新生活。

◎房東收租嗅臭味 驚見夫妻陳屍套房

基隆一對30多歲的施姓夫妻，因積欠房租多日，房東今早至仁一路一處套房查看，但發現無人應門，還飄出異味，察覺有異報案，警消破門入內發現兩人相擁陳屍浴室，遺體發黑生蛆、死亡多時，警方初步確認現場無外力介入痕跡，將調查釐清死因。

◎馬拉灣13日開園 推安心玩水5妙招

中央宣布疫情解封，麗寶樂園渡假區的馬拉灣將於6/13開園，成為今年全台首座開放的水上樂園！防疫新生活，麗寶推出「安心玩水五妙招」，打造安心戲水環境；歡慶馬拉灣20周年，6/13至6/30，馬拉灣、摩天輪兩人同行第2人只要20元，搶攻解封旅遊人潮。

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(中時電子報)