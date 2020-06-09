嘉義林管處表示，夏季的阿里山也相當有可看性，圖為小笠原觀景平台。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山國家森林遊樂區日前曾被中央列為防疫警示區，隨著防疫解封， 林務局嘉義林區管理處為支持防疫旅遊，結合森林遊樂區內商店、旅館、賣店、遊園車等業者，推出「仲夏森遊」促銷活動，自6月10日起至8月31日止，入園全票打對折只要100元，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣，歡迎民眾上山呼吸新鮮空氣。

阿里山國家森林遊樂區海拔約2000至2500公尺，夏季氣溫約15-23度，十分宜人舒服，嘉義林管處表示，遊樂區內四季花卉植物相豐富，除春天百花盛開外，夏天還有毛地黃、射干菖蒲、海芋、繡球花、金毛杜鵑持續綻放，晴朗時的夏季晚霞、星空、遠眺嘉南平原甚至澎湖的百萬夜景，清晨欣賞完日出後步行至小笠原山還有機會巧遇帝雉，是不能錯過的夏季旅遊景點。

嘉義林區管理處特別規畫入園優惠活動，優惠原價200元之全票遊客，現在只需半價100元，而園區特約店家也配合推出多重優惠，包括遊樂區內13家飯店包括阿里山賓館房價9折，賓館還加碼提供餐食優惠套組，無住宿遊客亦提供餐飲9折優惠；商店區總計有20家店家推出用餐或購物9折優惠價；簡易市場6家商店消費一定金額有9折優惠；另外搭乘遊園車只要購買一日票券或園區來回票即贈送精美紀念品；購買阿里山林業鐵路支線1、2日券，可獲得限量紀念貼紙，相關優惠的店家名稱都公布在阿里山國家森林遊樂區臉書及IG粉絲專頁上。

嘉義林管處表示，目前疫情雖解封但仍不鬆懈，遊樂區內環境定期消毒，服務人員配戴口罩並保持良好衛生習慣，館舍內也落實體溫量測及人潮管制等政策，嘉義林管處強調，這次活動是遊樂區內商家主動提出建議，與林管處多次討論而來，充分展現遊樂區內公私協力一同防疫並振興經濟的具體作為。

(中時 )