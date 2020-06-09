屏東市信義國小新建廁所啟用，空間明亮舒適，讓學生直呼好乾淨。（林和生攝）

屏東縣政府日前全面清查超過20年以上的學校老舊廁所，同時啟動改建計畫，屏東縣議員許展維認為，老舊廁所影響學子使用意願，希望工程能加速進行，縣長潘孟安則允諾，努力趕在明年全面改善完成，以提供學生更友善舒適的如廁環境。

以屏東市信義國小為例，多數老舊廁所已經修繕完畢，其中一棟大樓工程即將發包，學生黃昭竑認為，舊廁所容易漏水，還沒走進去就覺得味道難聞，現在有新廁所，根本不會想靠近；張庭豪也說，新啟用的廁所燈光明亮又乾淨，使用起來非常舒適。

有其他學校家長直言，以前求學階段最怕上廁所，近期送孩子上學，竟然發現部分廁所還有磁磚斑駁、脫落，且水流量不足情形，廁所通風也不好，「都什麼年代還用這種設備」。

屏縣府教育處副處長楊英雪表示，全縣學校老舊廁所改建工程，截至108學年度止，統計共有144校，包括159棟校舍、562間廁所有改建需求，其中第一階段55間學校、256間廁所已啟動工程，預計2020年9月30日前就能完工。

另外，縣府109學年度更提報爭取43校、232間校園老舊廁所整修工程，合計需要經費共計1億6148萬餘元，目前由教育部國教署分批核定，首批先補助15校、64間廁所，目前正辦理設計發包中。楊英雪坦言，已把超過20年以上未全面整修的廁所列入優先改善，盼朝明年全面改善完成的目標邁進。

(中時 )