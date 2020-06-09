農會將評鑑地點移師到空氣流通大廳，現場擺滿一盤盤竹筍，由專業評審採最嚴苛的評比，氣氛緊張。（戴上容攝）

「黃金筍」正值盛產期，八里區農會9日舉行第21屆八里區黃金筍評鑑賽，吸引50位筍農參加，最後由深耕多年的筍農王進興拔得頭籌，王進興賽後向最愛的老婆喊話「老婆我愛你！謝謝你平常的幫忙」，並說拿到的獎金，全部都要再培育更好吃的竹筍。

八里區農會9日舉行「第21屆八里區黃金筍評鑑賽」，在地議員陳偉杰、鄭戴麗香、鄭宇恩等人都到場關心賽事；因應防疫政策，農會將評鑑地點移師到空氣流通大廳，現場擺滿一盤盤竹筍，由專業評審採最嚴苛的評比，氣氛緊張。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，評鑑賽共有5個評判項目，包括綠竹筍外觀形狀、色澤，以及香味、柔嫩度、甜度等，今年八里區黃金筍品質良好，頂級筍1台斤上看180元，今年下筍產量少價格大約落在80元。

「感謝老婆！我愛你」王進興表示，去年他亞軍，今年幸運奪冠，他分享秘訣，竹筍土壤必須是品質良好的沙土，他喜歡研究竹筍，家務全靠老婆主持，因此他特別感謝老婆，王進興也推薦獨家私房菜，「竹筍加上牛蒡乾配上排骨熬湯，保證很好吃」。

農業局表示，為扶持小農新北設置「小農鮮舖」等多元銷售管道，八里區農會今年配合防疫推出「購速配」的電商網購及宅配直送服務，此外特引用桃園區農業改良場的預冷技術，將現採黃金筍在2小時內預冷處理，並透過分級包裝供給消費大眾。

農業局補充，八里農會也推出黃金筍系列活動，包含評鑑比賽、品嚐活動，以及農遊體驗採筍，搭配八里輕旅行套裝行程，盼行銷竹筍外，也提供「有吃有玩」全方位的觀光旅遊。

(中時 )