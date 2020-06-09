自大陸與澳洲雙邊為了新冠病毒起源以及華為爭議等齟齬以來，陸方多次藉由禁止煤炭以及牛肉進口，以及以「種族歧視」為由，呼籲有意赴澳旅客「切勿前往」。而在9日又祭出新手段，以澳洲發生多起對亞裔的種族歧視事件為由，要求原本有意赴澳留學的陸生「謹慎選擇」。

陸教育部官網9日發布「2020年第1號留學預警」稱，雖然澳洲主要大學計劃於7月前後陸續開學，但當前新冠疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。

陸教育部也提到，疫情期間，澳洲發生多起針對亞裔的歧視性事件。提醒廣大留學人員做好風險評估，當前「謹慎選擇」赴澳或返澳學習。

大陸不僅是澳洲第一大出口市場，也是澳洲留學生的最大來源國。據澳洲國家統計局資料，光是2019學年就有26萬1056名中國學生在澳就讀，占所有國際留學生的27.3%。

大陸文化和旅遊部5日以「澳洲國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升」為由，發布安全提醒，呼籲陸客「切勿前往」澳洲。事後，澳洲官方強調澳洲包容多元種族以及歡迎外國旅客到訪，反指中國政府的說法沒有事實根據。

(中時電子報)