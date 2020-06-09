許崑源墜樓身亡，王浩宇臉書PO文引眾怒，桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村往王浩宇服務處抗議，事後控訴丟3顆雞蛋竟被以違反社違法法辦，過去綠營丟馬英九鞋子也沒事。

高雄市議長許崑源墜樓身亡，王浩宇臉書PO文引眾怒，桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥，號召8日下午前往王浩宇服務處「集合」，轉戰王浩宇農舍，高喊罷免王浩宇、拆違法農舍。

杏仁哥在臉書直播，直搗王浩宇服務處，現場聚集大批抗議人潮，警方也在現場戒備。沿路民眾大喊「杏仁哥加油」、「替許議長報仇」、「罷免王浩宇」，高舉抗議標語，還有人丟水球、砸雞蛋，場面一度失控，杏仁哥被警方押上車帶走。

村長也高舉大聲公，爆料王浩宇過去長期罷凌老師、校長，還假扮學生混入學校偷拍老師上課，曾遭議會5度提出移送紀律委員會，更曾喬裝成替代役男，到替代役男宿內脫衣服洗澡，種種行為讓村長忍不住直轟「噁心」。

今（9）日村長突然在粉專指出，過去綠營丟馬英九鞋子都沒事，他合法申請集會遊行，丟3顆雞蛋被以違反社違法法辦。

村長指出多數媒體及網路平台傾向諂媚執政黨，剩下的也不敢太過違背風向。更控訴國民黨竟然跟他劃清界線，甚至跟著譴責我浪費食物。

不過，村長強調，國民黨若被罵倒了，他豈止萬箭穿心，絕對是被遊街示眾，午門問斬。

所以不管國民黨如何負我，他還是必須護國民黨。

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(旺報 )