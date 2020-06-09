台灣是手搖王國，到了夏天進入手搖飲料的旺季，每個人手上幾乎都人手一杯。通常手搖店想加量加料，都需要加價，不過，有位民眾到國內一間知名手飲料店要求「去冰」時，卻被要求「加5元」，造成網上熱議，店員曝關鍵在於「鮮奶」。

原PO在《Dcard》表示，一天路過知名手搖飲料店「迷XX」，順手點了杯招牌的芋頭牛奶，原本想喝熱的卻被店員告知要「加5元」，於是原PO改成去冰，竟發現有新規定，也要「加5元」，不但讓她感到十分疑惑，新制度恐造成荷包失血。

她拍下櫃台一張公告寫著，因應原物料成本提升，鮮奶系列產品自3月起，點購「去冰、溫、熱飲」品項，「補滿將酌收5元」，「微冰、少冰、正常冰」則維持原價。

貼文一出，網友驚訝表示「本來就不便宜還漲⋯⋯」、「想漲價就講，補那點奶就收人家五塊真的很賊」、「沒必要，補那一點點+5元覺得不划算」、「\補的飲料也不值5元吧」。紛紛認為去冰還要加5元很不划算。

此文也釣出該公司前員工解釋說，「所有奶類（去冰、溫、熱）補滿+5元，若不補滿，大約8分滿。」原因是公司考量人事成本的關係。連員工也無奈表示，「沒辦法，這是公司規定」。不過如果遇到好心的店員，還是會免費幫客人補滿。

(中時電子報)