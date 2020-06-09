台南市玉井果菜市場每逢芒果季均人潮擁擠，市議員周奕齊9日質詢指出，該市場年交易金額估計高達10億元，但卻有磅秤不足導致交易時間延長，以及場外交易熱絡難以監督品質等問題，建議市府將台南市農產運銷公司2019年累計盈餘3000萬餘元，拿來興建新穎舒適的新果菜市場與推動自動化交易。對此，市長黃偉哲答詢說，將要求副市長召集相關局處，共同解決玉井果菜市場的問題。

周奕齊表示，台南市有2大果菜市場，新化果菜市場1年收入3600萬元，其中1000萬是銷售收入，管理費則有2400萬元；玉井果菜市場1年管理費也高達1800萬元，推估該市場全年的交易金額高達10億元，這還不包括場外交易。

周奕齊指出，玉井果菜市場的交易金額龐大，卻因管理制度衍生不少問題，包括磅秤人員不足導致交易時間延長，影響民眾的交易意願，建議另外闢建一處自動交易區域，以自動過磅縮減交易時間。此外，玉井果菜市場的違建問題，也導致交易量無法擴大。

周奕齊認為，市長是台南市農產運銷公司的董事長，應該有很好的發揮空間，建議將台南市農產運銷公司2019年盈餘3000萬餘元拿來改造玉井果菜市場。

台南市農產運銷公司總經理李芳林則說，該處土地分區有台糖土地、國有地及市有地，需要經過協商處理，才能商請建築師從新規畫動線。

(中時 )