豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美股受惠解封後經濟逐步復甦的前景激勵，道瓊指數8日大漲461點，那斯達克指數更創下歷史新高，激勵加權指數9日上漲26.79點，收在11,637點。權王台積電尾盤更受惠股東會行請，一口氣敲進5,318張，成功向上拉尾，股價改寫近3個月新高紀錄。

以技術面觀察，雖台股早盤在賣壓湧現下寫低點11,537點，但空方力道不足，盤中仍由多方站上優勢，最高一度達11,640點，再度創下反彈波段新高，終場收紡錘線。

成交值方面，大盤9日成交值比8日略縮約300億元，且在連拉8根紅K棒後，建議投資人留意上漲力道是否趨緩或震盪休息，尤其離起跌點11,854點空間趨近，須特別留意解套和短線獲利了結賣壓。

後市展望，台股在資金行情帶動下，成功站穩所有均線，並沿5日均線穩健上攻，加上外資積極買超台股7個交易日累計金額達628.18億元，盤面氣氛熱絡，盡管如此，操作上資金比重仍應控管，股價不宜追高。

個股方面，本周納入投資組合的圓剛，受惠5月營收年增30.28％，9日再度放量大漲，以技術面觀察，周線型態W底完成，多方格局看法不變。

選股方面，除外資著墨的權值股、低基期5G概念股、蘋概及疫情解封概念股外，消費性電子及暑假來臨帶動的旅遊需求增加，民生消費股也可多加留意。

(工商 )