倫元投顧分析師陳學進表示，台股9日開低走高，終場上漲26.79點，漲幅0.23％，收在11,637.11點，反觀櫃買指數收於平盤附近，終場小跌0.06點，跌幅0.04％，以154.56點作收。三大法人方面，外資續買68.22億元，投信續買2.38億元，自營商轉買1.08億元，同時外資於台指期貨市場上加碼買回1,910口多單，累計淨多單部位為39,043口，心態呈現謹慎中性偏多。

大盤9日的開低下殺，不但將短線客與帽客的不耐浮額再次徹底清洗外，也顯見多方控盤者並不急於拉抬，而是把指數撐在平盤附近震盪，讓具有題材、未來性及與成長性的個股進行輪動上漲，以維持市場人氣不墜。以此觀之，不排除台股後續將有挑戰歷史高點12,197點的機會，事實上櫃買指數也已率先創下今年以來新高，收復疫情以來的全部失土。

展望後市，盤面震盪往上的看並未改變，尤其全球陸續解封後，各國政府積極推出新一輪振興經濟措施，加上外資開始認錯回補，在經濟面、資金面、籌碼面、消息面及技術面皆處於有利的條件下，後市根本就沒有悲觀的理由，順勢操作以「多」為主不變。

個股方面，本周納入投資組合的光洋科，與代工龍頭台積電合作，打造在地綠色供應鏈，配合趨勢處在多方架構，股價9日再度強勢飆漲停，後續只要量價不失控，大漲再創新高的機會仍可期待。

(工商 )