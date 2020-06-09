永誠國際投顧分析師李忠興認為，美股8日道瓊指數大漲461點，S&P 500指數收復今年全部失土，NASDAQ更創下歷史新高、逼近萬點關卡，反映市場對經濟從疫情中復甦愈來愈有信心。

他指出，不過，台股9日早盤開低，但多頭氣勢並未因此結束，盤中權值股買盤湧現，終場指數上漲26.79點，K線出現久違的連八紅；至於櫃買市場，則在連續創高後收小黑，收盤下跌0.04％，個股間的強弱差異亦逐漸拉開。

6月起外資積極進場，市場瘋傳本波將由外資軋內資，但就實際交易來看，反而出現外資拉抬權值股、墊高指數，內資大戶出現獲利了結的現象，這在漲多股身上尤為明顯，因此，操作上需嚴格執行停利與停損。

當然，內資並非全面退場，而是漲多股獲利下車後，再找新的盤整突破個股繼續操作，只是出場資金較進場資金來得大，新起漲股未來波段漲勢應無法與5月的防疫概念股相比，操作面切勿過度追價，宜見好就收。

個股方面，本周納入投資組合的光洋科，積極活化製程所產出的廢棄資源，搶進台積電綠色供應鏈，市場買盤積極。

(工商 )