美喆-KY(8466)今日舉行股東會通過每股配息4.1元，並補選1席獨立董事。今日股東會後旋即召開董事會，原總經理姜子華申請退休請辭，經董事會決議通過總經理由董事長陳本源兼任，6月30日起生效。

美喆-KY 2019年合併營收34.68億元、稅後淨利4.02億元、每股稅後盈餘(EPS)6.09元，較前一年成長16.4％、29.6％、29.57％。受惠整體產能稼動率隨著雙業務銷售規模擴大而同步提升，以及產品組合結構持續優化、拉升自動化生產，挹注2019年全年毛利率及營業利益率進一步提升至25.7％、12.65％水準。

美喆股東會並完成補選1席獨立董事，新當選獨立董事為國立政治大學國際經營與貿易學系教授邱志聖，新任獨立董事任期自2020年6月9日至2021年9月4日止。

展望2020年，美喆-KY仍以深化商用市場銷售，並積極拓展至家用領域為營運重心，針對外銷市場仍持續推動業務轉型、布建中國、部分台灣地區自有品牌，更完善經銷通路與異業合作契機，積極衝刺美喆-KY與普隆兩大自有品牌市場占有率，以及採取分散產能計畫建置台南新廠，目標於明年第1季逐步步入量產階段挹注營運貢獻，以期帶動集團未來營運更上層樓。

(時報資訊)