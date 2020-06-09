富邦媒(8454)旗下momo購物網瞄準年中慶商機，今(9)日宣布618年中暖身慶將於6月10日到6月17日登場，預估各大優惠活動將帶動今年momo 618年中狂歡季業績較去年同期成長50%。

受到新冠肺炎疫情影響，上半年消費習慣轉移網路購物，momo購物網也繳出亮眼的成績，前4月合併營收年增28.8%，其中深耕品牌合作策略功不可沒；momo自2016年起啟動深耕品牌合作計畫，至今2020年第1季已累績達17285個品牌數，年增51%。momo也攜手品牌合力造節舉辦「超級品牌日」，上半年已成功舉辦數十場，品牌業績最高可較日均成長137倍。

momo購物網瞄準年中慶商機，618年中暖身慶首波強打八大品類日，號召LANCOME蘭蔻、Dior 迪奧、LG樂金、正官庄等百大品牌，每日推出不同熱銷品類商品下殺驚爆價；以及下單抽夢幻逸品、18元清空購物車、整點搶紅包、組隊賺18%回饋等互動優惠活動，為年中慶增添話題、吸引買氣。

富邦媒表示，momo的618年中暖身慶8大品類日將於每日分別推出不同品類超殺優惠商品，必搶商品包含6月10日爆殺3C日精選iPhone SE 128G(4.7吋)；6月11日家電下殺日精選LG樂金A9+濕拖無線吸塵器(加贈SONGE松井氣炸鍋)；6月12日美食吃貨日精選MAXIM KANUxMICKEY聯名限量款淺焙美式即溶咖啡；6月13日潮流時尚日精選Dior 迪奧30 MONTAIGNE經典緹花翻蓋蒙田包(藍色)，限時特價84折等。

富邦媒預估，各大優惠活動將帶動今年momo 618年中狂歡季業績較去年同期成長50%。

(時報資訊)