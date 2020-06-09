韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）受惠疫情趨緩帶動顧客回流，配合展店效應、聚餐效應及外帶業務同步助威，2020年5月營收自2年來低檔報復性反彈，三級跳上1.6億元新高。後續在持續展店、新品牌推出、振興措施多管激勵下，營運成長動能可望續強。

豆府公布2020年5月自結合併營收達1.6億元，較4月0.78億元彈升達1.05倍、較去年同期1.1億元躍增45.15％，一舉刷新歷史新高。累計1～5月合併營收6.2億元，較去年同期5.32億元成長16.53％，續創同期新高。

豆府表示，台灣疫情控制得宜，消費者外出用餐意願回升，人潮自五一連假起陸續回籠，母親節聚餐潮帶動人潮進一步湧現，帶動各門市營收恢復疫情前水準。加上新展店及外送加持，帶動5月營收強勢彈升衝高。

此外，隨著疫情趨緩，豆府今年展店計畫進度逐步恢復，迄今已新展5家店，預計6月底前再新展4家店，將集團總店數推升至51家。下半年亦將持續積極評估展店，可望帶動全年營收及獲利維持強勁成長動能。

其中，豆府籌備多時的中高端韓式燒肉新品牌「姜滿堂」，將於6月下旬在新竹巨城購物中心開幕，主打正宗韓國直火燒肉型態，切入每年百億商機的燒肉市場，平均客單價落於600～800元，看好以高CP值帶動另一波營收成長動能。

針對政府將在7月中發放「振興三倍券」協助刺激內需消費力道，豆府表示，集團已規畫3倍加碼促銷活動，只要至集團內任一品牌消費滿1000元，即贈價值3000元的「豆府加碼三倍券」，看好超值有感回饋將進一步提升消費者回流用餐意願，帶動業績續升。

(時報資訊)