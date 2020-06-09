受到新冠疫情影響，全台不少行業都受到衝擊，行政院推出振興三倍券，就盼可以讓民眾多多消費，促進經濟發展。但外界卻評價兩極，宅神朱學恆就提出三個大問題並直言，完全可以預見振興券真正上路之後會有更多的問題，從而抵銷原先應有的效果。

朱學恆在臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》指出，振興三倍券有三大問題：專才濫用、把公測當封測在用以及諸多設定不符合真正的理想模式。他首先質疑，為何專責網路科技的政委唐鳳被派來負責振興經濟？為何不是交通部長負責？說穿了就是聲望不夠高、宣傳不夠力，萬一出事了恐會順手毀掉一個長期培養的領袖。

朱學恆繼續說明，三倍券的運作不但是「全民公測抓BUG」，老實說根本是把不成熟的產品拿來給大家抓錯。更妙的是，在野黨、工讀生每天忙進忙出找問題，然後當局開心補洞。讓領國民稅金當薪水的公務員設計一套完整規則很難嗎？

朱學恆更指出，三倍券的真正理想運作模式其實就是各縣市、平台共同舉辦購物節概念，越開放、瘋狂越好，但當局東防、西防，振興經濟的效果怎麼會好？結果千防萬防家賊難防，套利根本避免不了，但增加消費門檻減少轉手卻是實際的結果。

最後，朱學恆就直言，幾乎完全可以預見振興券真正上路之後會有更多的問題，從而抵銷原先應該有的振興效果，規劃者難道不能更認真一點嗎？

(中時電子報)