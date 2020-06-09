高雄市巨港青商會「愛發芽」活動，眾人皆捲起袖子、褲管親自和小朋友們一起採摘他們用汗水、淚水、雨水灌溉生成的農作物。（巨港青商提供／柯宗緯高雄傳真）

巨港青商會長郭泰呈表示，這次「愛發芽」活動，完全體現讓愛衝破疫霾直達人心。（巨港青商提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市巨港青商會發起的第4屆「愛發芽」認購心願卡活動，將禮物送達書院弱勢的小朋友手中。（巨港青商提供／柯宗緯高雄傳真）

讓愛無「礙」！高雄市巨港青商會發起的第4屆「愛發芽」認購心願卡活動，並沒因為新冠肺炎而停擺，感謝各界愛心湧入，8日在屏東善導書院將禮物送達書院弱勢的小朋友手中，幫他們圓夢。

活動中眾人皆捲起袖子、褲管親自和小朋友們一起採摘他們用汗水、淚水、雨水灌溉生成的農作物。一起和孩子們手心向下，為這片土地付出一份辛勞，體驗善導書院築夢最初的原點：「為生命點一盞燈 ─ 培育弱勢不再弱勢」。

巨港青商會長郭泰呈表示，本屆愛發芽活動受疫情影響不斷修改時間，最終在五月中旬敲板定案，由書院小朋友寫下的「愛發芽」心願卡認養活動更是一發出，立即獲得廣大迴響，40來份心願禮在短短數小時內全數被認領，最近幾天都還有人不斷詢問心願卡還可以認領嗎？完全體現讓愛衝破疫霾直達人心。

像其中一位書院的小朋友阿岳，他幼年喪父，阿岳與妹妹、母親一同居住，越籍的媽媽因負擔沉重的家庭經濟而疏於照顧小孩，而阿岳一心想像山岳一般保護母親及妹妹，當初年紀尚幼的他只會用拳頭來捍衛便展現出叛逆、搗亂及以暴制暴，讓老師頭痛不已，多次跟院長建議把他結案，以免影響別的孩子。

院長說，「好的，結案！」把乖的結案，大家專心照顧他一個，因為沒照顧好他，他就會成為社會問題，花費社會成本及代價更高。

院長也經過家長同意，把兄妹倆帶回家，同住一段很長時間，在他的心靈上，他找到安全又安定的家善導書院自成立便秉持『為生命點一盞燈 ─ 培育弱勢不再弱勢』去幫助弱勢家庭，包括阿岳的家庭。

阿岳現就讀中山工商，是一位在繪畫領域中都展現出高天賦的孩子，在陳院長『愛就是在孩子的需要上，看見自己的責任』的理念下成長成大哥哥的阿岳，考量書院中仍有有多弟弟妹妹而自己也需要多幫忙農務的情況中，阿岳選擇了一雙運動鞋。

阿岳早已從當初叛逆、搗亂及以暴制暴的問題兒童蛻變成一位充滿愛心的大哥哥，從書院、弟妹及土地的需要上，看見自己的責任。

其實小朋友他們要的禮物真的和都會區的小孩不同，最想收到文具、書包、參考書、顯微鏡，其次才是玩具，更讓人覺得心庝。屏東善導書院就是將各界的愛心送達到書院兒童身上，它不只是一份禮品，傳達的更是一份希望、一份夢與愛的傳遞。

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(中時 )