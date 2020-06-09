同婚專法已通過施行，台灣、新加坡同志伴侶小Ｃ與美蘋卻仍無法登記結婚，小孩在法律上只有一個媽媽，台灣伴侶權益推動聯盟律師團協助2人打行政訴訟，希望台北高等行政法院能予以勝訴判決，進一步促進行政、立法機關修法，造福台灣數百對的跨國伴侶。

小Ｃ與美蘋在一起13年，花費5、6年規畫生養小孩，2人在第11年時結婚，並赴國外藉捐精懷孕，生下1名可愛的女兒，目前已經1歲半大，但因台灣《涉外民事法律適用法》第46條規定，必須雙方本國法都成立婚姻，但新加坡法律尚未認可同性婚姻，小Ｃ與美蘋迄今仍無法在台登記。

北高行今開庭，律師團主張，台灣憲法賦予同性2人結婚基本權利，如果適用新加坡不允許同婚的法律，會違反台灣公序良俗，請求法官以該法第8條排除新加坡法律，讓小Ｃ、美蘋2人直接適用台灣同婚專法；如果法官認為就個案判決有疑慮，則希望法官裁定停止訴訟、聲請釋憲。

松山戶政事務所抗辯，結婚登記的法律適用，只能依照內政部、司法院函釋。參與訴訟的內政部也說，根據司法院涵釋，跨國同婚登記仍適用涉外民事法，他們無權創設法律，必須經過修法，戶政機關才能配合辦理。

今天因無人能照顧女兒，美蘋、小C帶著女兒出庭。美蘋當庭表示，她為了和伴侶生活在一起，向公司爭取來台灣工作，不能解婚、拿不到居留權，要是哪天沒了工作，就得回到新家坡，家庭就會被拆散，最怕的是伴侶出意外，小孩在法律上跟她完全無關，不僅拿不到監護權，也不能幫小孩做任何醫療決定，能在台灣結婚，維持家庭完整，是她最大的願望。

法官則說，必須尊重他國主權，是否能依第8條排除新加坡法律，以及是否聲請釋憲，將由合議庭討論後再做決定，他知道還有許同跨國伴侶遭遇同樣問題，未來恐會有大量案件湧進法院，且釋憲積案嚴重，從聲請到宣示恐要花費3年，擔心緩不濟急，建議律師團從立法院著手推動修法，才能根本解決問題，庭末諭知本案候核辦。

庭後，伴盟律師許秀雯表示，全世界目前有29個國家承認同婚，只有台灣對跨國伴侶有限制，律師團將整理其他國家法律及處理模式，呈報給合議庭參考，希望法院給予勝訴判決，讓行政機關未來得以依循辦理，或結合立法機關推動修法。

(中時 )