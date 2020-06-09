苗栗縣議員鄭聚然、頭份市民代表劉文照被控在2018年底的選舉涉賄選，經檢察官提起當選無效之訴，一審判劉文照當選無效；鄭聚然則以證據不足而駁回，鄭聚然當選仍有效。台中高分院9日二審駁回，維持一審原判，全案定讞。

苗栗縣議員鄭聚然在2018年6月間曾因大陸酒商捐款給某國中事件，直言「誰給我錢就是爸媽」，引起網紅「館長」陳之漢關注，兩人隔空互槓引起爭議，鄭聚然也隨之聲名大噪。

鄭聚然在2018年底參選苗栗縣第19屆第5選區議員選舉、劉文照參選苗栗縣頭份市第2屆市民代表選舉，兩人搭檔當選，經檢察官以鄭、劉涉嫌賄選，對兩人提起當選無效之訴，一審判劉當選無效；鄭部分則因證據不足而駁回，當選仍有效。全案台中高分院判決駁回，維持一審原判，全案不得上訴，亦不得提起再審。

鄭、劉兩人被指控選舉期間，劉文照在2018年10月14日與鍾姓男子到林姓選民住處，鍾男將劉文照所出資的賄款5500元交付給林姓選民；另，鄭聚然競選團隊人士交2萬8千元給林姓女子做為賄選款項，由林女在2018年10月4日於三灣鄉住處交付2千元及鄭聚然選舉文宣給林姓選民，並央求支持投票鄭聚然。

二審合議庭認為，劉文照的賄選行為明確，應判決當選無效；鍾男的行賄款項是來自劉文照，鄭與劉兩人搭檔競選，只一起掃街拜票、宣傳造勢，劉文照雖有賄選行為，但不能因此即認鄭與劉必有犯意聯絡，且鄭聚然並不認識林女，應無可能由不認識的人幫忙賄選。

(中時 )