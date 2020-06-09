英國石油(BP)將裁減1萬個工作職位，新型冠狀病毒疫情打擊了這家英國大型石油公司的財務，同時也加快了該公司的戰略轉型，即在新任執行長的領導下成為一家「更精簡」的企業。
新冠疫情給石油需求和BP的盈利帶來沉重打擊。目前整個能源行業普遍遭受的財務損害迫使各企業減少支出，舉債，挖掘節省潛力。
今年2月接掌BP的陸博納(Bernard Looney)周一在給員工的一封信中表示：「我們的支出遠遠超過我們的收入。」3月推出的為期三個月的裁員凍結已經解除。BP的目標是到今年底裁減約7萬名員工中的15%。
陸博納表示：「受影響的大多數人員從事辦公室工作。我們將保護公司的第一線，並且一如既往地把安全、可靠的營運放在首位，這將有助於加強我們的財務狀況。」
他補充說：「這將有助於為留下來的大多數人員創建一家更精簡、動作更快和更具競爭力的公司。」
陸博納在信中表示，營運這家公司每年需要220億美元，其中約80億美元用於「人事費用」。美國競爭對手雪佛龍(Chevron)也計劃裁員最多15%。
BP宣布這條最新消息之前，上月還宣布高層管理人員將減半，其中許多離職的人員曾在前執行長戴德立(Bob Dudley)手下擔任主管職務。
投行傑富瑞(Jefferies)分析師傑森•蓋莫爾(Jason Gammel)表示：「BP正在砍掉龐大的管理層級。他們正在反思組織架構，」
文章來源：金融時報
(中時電子報)
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